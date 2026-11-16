Na manhã do próximo domingo, 22 de novembro, a freguesia de Cabeçudos está em festa com a inauguração de dois projetos «de grande importância» e que representam, «um investimento na freguesia e no reforço da resposta social à nossa comunidade», considera a Junta de Freguesia.

A partir das 10h30, será inaugurada a ampliação do cemitério e a Loja Social da freguesia.

A cerimónia contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, e do vereador das Freguesias, Augusto Lima.