A freguesia de Cabeçudos já tem um terreno, com a área de 5.090m2, no lugar do Juncal, onde futuramente será criado um Parque Fluvial. O espaço servirá para fins pedagógicos, recreio e lazer, bem como permitirá a requalificação das margens do Rio Pele.

A autarquia local acredita que a concretização deste projeto «permitirá valorizar o espaço envolvente» ao curso de água, «criando novas oportunidades de contacto com a natureza e de usufruto deste património natural pela população».

A doação do terreno, pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão à Freguesia de Cabeçudos, aconteceu no início deste mês.