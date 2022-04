Famalicão: Centro da vila de Ribeirão com acesso à internet

A Junta de Freguesia de Ribeirão vai avançar com uma consulta pública a empresas de comunicações com o objetivo de colocar Wi-Fi no centro da vila.

A rede wireless e o acesso à internet estarão, assim, disponíveis a todos no espaço público do centro cívico desta localidade.

Na reunião do executivo foi, ainda, votada a adjudicação do projeto da rua entre o Centro Escolar e a Rua das Piscinas. Ficou, também, decidido avançar com a requalificação dos parques infantis da Portela e de Santa Ana. Um outro parque de Ribeirão, junto ao Campus Village, terá um baloiço para bebés.