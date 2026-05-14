Concelho

Famalicão: Cabelte dá prémio de 2 mil euros aos funcionários e prepara-se para criar mais de 200 postos de trabalho

A nova fábrica da Cabelte em Ribeirão, Famalicão, continua a marcar a atual fase de crescimento da empresa, que anunciou agora a distribuição de um milhão de euros em prémios pelos trabalhadores. O valor representa uma média superior a dois mil euros por colaborador.

Em comunicado, a empresa destaca que esta iniciativa pretende reconhecer o contributo diário das equipas para os resultados alcançados, numa altura em que decorrem vários investimentos estratégicos, com destaque para a futura unidade industrial em Famalicão.

O projeto, considerado o maior investimento da história da Cabelte, representa um investimento superior a 150 milhões de euros e deverá criar mais de 200 postos de trabalho no concelho. A nova fábrica, cuja conclusão está prevista para 2027, vai reforçar a capacidade de produção e a presença internacional da empresa no setor dos cabos elétricos e infraestruturas energéticas.

A Cabelte refere ainda que este crescimento está a ser desenvolvido “com as mesmas equipas” agora distinguidas através do programa de partilha de resultados.

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Universidade Lusíada de Famalicão celebra mérito académico em cerimónia solene

A Universidade Lusíada celebra no sábado, 16 de maio, o Dia da Universidade com a realização da Sessão Solene de Entrega das Cartas de Curso aos diplomados do ano letivo 2024/2025. A iniciativa decorre no Salão Nobre da instituição, a partir das 16h00.

Antes da cerimónia, pelas 15h00, será celebrada uma Missa de Ação de Graças na Igreja Matriz Nova da Paróquia de Santo Adrião, presidida pelo Bispo Auxiliar de Braga, D. Nélio Pita.

Durante a sessão serão homenageados os alunos com melhor classificação em cada curso, através da entrega de prémios de mérito académico apoiados por várias entidades parceiras. O programa inclui ainda testemunhos da antiga estudante Armandina Silva e do presidente da Associação Académica, Gonçalo Veloso.

Usarão também da palavra o Chanceler da Universidade Lusíada e presidente da Fundação Minerva, João Duarte Redondo, e o Reitor da instituição, Afonso d’Oliveira Martins. A sessão termina com a interpretação do “Gaudeamus Igitur” e, às 19h00, com atuações das tunas académicas da universidade.

Famalicão: Cláudio Pereira no último jogo da Liga

O árbitro da AF Porto está designado para o jogo entre o FC Famalicão e o Alverca, da última jornada da I Liga.

O jogo é este sábado, a partir das 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão.

Cláudio Pereira terá como assistentes Sérgio Jesus e Tiago Costa; 4.º árbitro: Fábio Melo; VAR: Ricardo Moreira e AVAR: Ricardo Luz.

Famalicão: Mais de 200 dias depois Martim regressa à competição

Cerca de sete meses depois de ter sofrido uma lesão no joelho direito, o lateral esquerdo famalicense, que representa o FC Porto, regressou à competição.

No passado sábado, Martim Cunha jogou os minutos finais da vitória da equipa B do Porto sobre o Sporting B, em partida da 33.ª jornada da Segunda Liga.

Foram mais de 200 dias fora da competição.

Famalicão: Paulo Cunha e Augusto Lima marcam presença no FVD Vision 10.0

Esta sexta-feira, 15 de maio, realiza-se na Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão, o FVD Vision 10.0 que vai contar com a participação de líderes empresariais, especialistas e convidados de diferentes áreas. O check-in do evento começa às 16h00.

Nesta edição especial que celebra os 10 anos da FVD Creative Agency vão estar presentes o Eurodeputado Paulo Cunha, o Vereador da Economia e Empreendedorismo do Município de Famalicão, Augusto Lima, também Patrícia Costa da marca Ourocerto, a investigadora e especialista em liderança e comportamento humano Patrícia Moreira, ainda Ana Rui, CEO da Team 24, e Aline Castelo Branco, jornalista, psicanalista e fundadora da Escola para Mulheres e da TV Luso Brasil.

Um encontro que alia diferentes perspetivas e experiências sobre empreendedorismo, liderança, saúde emocional, comunicação, networking e futuro empresarial.

O evento termina com um sunset exclusivo na torre da Fundação Cupertino de Miranda, ao som do DJ Tiago AZ.

Famalicão continua florido e a batalha das flores é domingo

O centro da cidade de Vila Nova de Famalicão continua pronto para receber o Desfile Batalha das Flores. O evento, adiado devido ao mau tempo previsto para o passado dia 10, realiza-se este domingo, às 15H00. A batalha terá a participação de mais de três dezenas de associações e mais de 1500 figurantes.

A par desta iniciativa, a Câmara Municipal tem um programa de animação para todo o fim de semana. Este sábado, a partir das 21H00, o palco da Praça D. Maria II acolhe cantares ao desafio com a Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense e a atuação do Rancho Folclórico de Ribeirão.

No topo norte da Praça D. Maria II continua a marcar presença o comércio dedicado a flores e plantas, espaço esse que continuará a funcionar, no sábado das 10H00 às 24H00, e no domingo, das 10H00 às 19H00.

Poderá ainda contar, no mesmo espaço, com os comes e bebes, nas tasquinhas que estarão presentes.

Na Alameda dos Ofícios Florais continuam presentes vários expositores, numa iniciativa que decorre em paralelo com o Mercado das Famílias e da Interculturalidade.

Famalicão: Movimento quer que Câmara classifique árvores da Av.ª 25 de Abril de interesse público

Um conjunto de pessoas e associações famalicenses entregaram na Câmara Municipal de Famalicão uma carta aberta a pedir que os plátanos e tílias da Av. 25 de Abril sejam classificados como conjunto arbóreo de interesse municipal.

Entre os signatários desta carta estão a Associação Famalicão em Transição, H2Ave, Vento Norte, Quercus, YUPI, Agostinho Fernandes (ex-presidente de Câmara), Nuno Travasso e Helena Freitas (professores da Universidade de Coimbra), Sandra Pimenta (jurista), Carlos Folhadela Simões (professor), Carlos Sousa (dirigente associativo), António Cândido Oliveira (professor), entre outros.

«Estamos conscientes dos múltiplos valores associados ao alinhamento de Plátanos que acompanha a Av. 25 de Abril, da Rua Adriano Pinto Basto à estação da CP, e das questões que devem ser geridas e resolvidas para compatibilizar a manutenção deste património com a vida da nossa cidade, nomeadamente a resolução dos problemas do pavimento, correção do alinhamento das guias (de preferência alargando as caldeiras) e eventuais incómodos resultantes da queda das folhas no outono. Ao mesmo tempo, são conjuntos arbóreos de grande porte como os Plátanos da Av. 25 de Abril que garantem a existência de corredores verdes entre as áreas naturalizadas dispersas pela cidade, para além do importante papel que desempenham na regulação da temperatura, humidade e sensação de bem-estar ao circular-se em contexto urbano», sublinham.

Recordam que este conjunto arbóreo (ginkgo bilota, tílias e plátanos) faz parte da vida dos famalicenses há cerca de 70 anos, ou seja, toda uma vida para a maioria das pessoas.

«O imponente porte destas árvores é muitas vezes contestado, mas esse atributo transforma a Av. 25 de Abril numa muralha verde, por oposição ao cinzento da cidade e amenizando as consequências das alterações climáticas – os verões tórridos, que estão previstos para as próximas décadas. Para além disso, a sua verticalidade acrescenta verde ao espaço urbano, sem ocupar o lugar das outras funções da cidade (habitação, comércio e serviços entre muitas outras funções)», realçam.

Por isso, os autores da carta aberta entendem que «preservar os plátanos da Av.ª 25 de Abril é um dever de memória, um compromisso estético, um desígnio ambiental e uma obrigação perante as próximas gerações famalicenses».