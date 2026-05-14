Famalicão: Cabelte dá prémio de 2 mil euros aos funcionários e prepara-se para criar mais de 200 postos de trabalho

A nova fábrica da Cabelte em Ribeirão, Famalicão, continua a marcar a atual fase de crescimento da empresa, que anunciou agora a distribuição de um milhão de euros em prémios pelos trabalhadores. O valor representa uma média superior a dois mil euros por colaborador.

Em comunicado, a empresa destaca que esta iniciativa pretende reconhecer o contributo diário das equipas para os resultados alcançados, numa altura em que decorrem vários investimentos estratégicos, com destaque para a futura unidade industrial em Famalicão.

O projeto, considerado o maior investimento da história da Cabelte, representa um investimento superior a 150 milhões de euros e deverá criar mais de 200 postos de trabalho no concelho. A nova fábrica, cuja conclusão está prevista para 2027, vai reforçar a capacidade de produção e a presença internacional da empresa no setor dos cabos elétricos e infraestruturas energéticas.

A Cabelte refere ainda que este crescimento está a ser desenvolvido “com as mesmas equipas” agora distinguidas através do programa de partilha de resultados.