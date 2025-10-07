Famalicão: CABELTE investe 143 milhões e cria 150 postos de trabalho diretos

A CABELTE – Cabos Elétricos S.A. tem em curso um projeto, já classificado como Projeto de Interesse Nacional (PIN), pela sua importância para a economia nacional. O mesmo prevê a instalação de uma nova unidade produtiva adjacente ao atual polo industrial da empresa, em Ribeirão, num investimento superior a 143 milhões de euros e a criação de 150 postos de trabalho diretos.
A futura unidade inclui uma nave modular com cerca de 30.000 m² e seis novas linhas de produção, permitindo um incremento direto de 30.000 toneladas anuais de capacidade produtiva adicional. O projeto, acompanhado pela Comissão Permanente de Apoio ao Investidor (CPAI), designada pelo Governo, denomina-se “Construção de Fábrica de Cabos de Média e Alta Tensão”.
O início da construção do novo edifício estará para breve, depois de cumpridas todas as formalidades. O projeto foi aprovado esta segunda-feira, por uma comissão que reuniu para o efeito e da qual fazem parte várias entidades nacionais, também com a participação da Câmara Municipal de Famalicão.
A CABELTE está em Ribeirão desde 1996, na Avenida da Indústria, e tem outro polo industrial em Arcozelo, Vila Nova de Gaia.