Famalicão: Cabrito à mesa a partir desta quinta-feira

O roteiro Presidência de Proximidade que tem levado Mário Passos a várias freguesias do concelho passou, esta terça-feira, pela vila de Ribeirão. O autarca visitou a localidade e, como sempre, reuniu com a comunidade num encontro para recolher contributos para melhorar o concelho e, neste caso particular, Ribeirão.

Aliás, o autarca sinalizou este trabalho de proximidade como relevante para a construção do novo plano estratégico municipal, “Famalicão.30”, «cuja base do trabalho são os contributos da população famalicense de todas as faixas etárias (…) o sentimento relativamente à sua freguesia, sobre o seu concelho».

Mário Passos conferiu que esta proximidade com as pessoas «permite-nos recolher informação e conhecimento, por forma a estabelecer prioridades realistas e coerentes com as verdadeiras necessidades das comunidades de freguesia».

Em Ribeirão, acompanhado do executivo da Junta de Freguesia, liderado pelo ex-vereador Leonel Rocha, e de técnicos municipais, Mário Passos passou, por exemplo, pela Colina do Ave, Bragadela, Portela, Ferreiros, Cerco e Xisto, bem como pelo centro da vila, analisando as condições das vias e dos espaços públicos, e aferindo as necessidades de melhoria dos espaços, inclusive das condições de circulação rodoviária e pedonal.

Já no encontro com a comunidade, que decorreu na sede da Junta de Freguesia, os ribeirenses partilharam com o líder do executivo municipal preocupações relacionadas com a requalificação das áreas ribeirinhas, a necessidade de valorização do património cultural e natural, a melhoria das condições para a prática de atividades desportivas e dos meios logísticos das coletividades ligadas ao apoio social. A implementação de projetos europeus que potenciem a intervenção social jovem, assim como a integração de cidadãos ucranianos na comunidade local, foram outros temas analisados neste encontro.

No final, o autarca, assumiu que estas interações «têm sido profícuas para todos, em particular para mim». É desta forma, assume, «que podemos aperfeiçoar as ações municipais, para que tenhamos um concelho cada vez mais próspero e com mais qualidade de vida».