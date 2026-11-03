A programação da Casa do Artista Amador (Louro) nesta primeira semana de novembro inclui o habitual Café Filosófico, esta quarta-feira, dia 4, pelas 21h30, com os professores Isabel Folhadela e Armindo Vilaça, para mais uma viagem pela origem das palavras da Língua Portuguesa. “Palavras que dão para falar” aborda a etimologia das palavras e a sua utilização na sociedade e na literatura. A entrada é livre.

No dia 6, sexta-feira, há stand up comedy. Está marcada para as 22 horas, com os habituais Pedro Miranda & Convidados. Quando “rir é o melhor remédio” precisa de reservas, com entrada a cinco euros, em https://forms.gle/g3tAKprgd76HuwcK6.

Sábado, dia 7, às 21 horas, está marcado um concerto com três bandas: The Quinces, banda indie rock/grunhe; os Down the River, de rock/metal alternativo; acompanhados pelos Treewax, que combinam a energia bruta do grunge com as texturas introspetivas do emo e do shoegaze. Bilhete de venda antecipada 5 euros, no dia 7 euros.