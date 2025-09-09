Famalicão: Café Filosófico e muita música até sábado, na CAA

Esta quarta-feira é dia de Café Filosófico na Casa do Artista Amador, a partir das 21h30, com entrada livre. A temática desta semana continua a ser a inteligência artificial, “Quando as máquinas pensam: O futuro das empresas em modo inteligência artificial”. Armindo Peixoto, administrador da Amipex é um dos convidados e a ele junta-se o professor Alberto Ferreira que fará a ponte entre a administração empresarial e as exigências que a IA tem atualmente.

Na sexta-feira há concerto, às 22h00, com o R.&.M, uma banda portuense que vem fazer um tributo aos REM, um dos maiores ícones do rock mundial. A entrada tem um custo de 6 euros.

No sábado, a música volta a reinar na Casa do Artista Amador, a partir das 21h30. De Lisboa vêm os Rageful com o seu Death Metal e a acompanhá-los os Voidwomb voltam com o seu black/death metal. E a animação não fica por aqui, os portuenses Cabbra também vão subir ao palco com o metal alternativo. A entrada tem um custo de 10 euros.

Para reservas e outras informações, pode contactar o 969 489 422.