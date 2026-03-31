Famalicão: Café Filosófico e muita música na CAA até ao fim de semana

O mês de abril começa com o já habitual Café Filosófico na Casa do Artista Amador de Famalicão. Esta quarta-feira, dia 1, a equipa da CLDS 5G Famalicão vem falar de Empregabilidade – A arte de lidar com a mudança. Este é um projeto que tem como objetivo trabalhar com públicos em situação de vulnerabilidade profissional no concelho. A iniciativa tem entrada livre.

Na sexta-feira, dia 3, o palco é dedicado ao Neo/Hip Hop com Diepretty Mercédes que já atuou em mais de quarenta e cinco cidades do mundo e envolve os fãs através da profundidade emocional da música. O artista vai ainda trazer consigo alguns convidados especiais. O concerto está agendado para as 21h30 e a entrada tem um custo de 10 euros.

No sábado, dia 4, os Over Look 237 sobem ao palco da Casa do Artista Amador para promover o EP “Pânico Satânico” recheado de Rock Punk e com eles os Mismatch com o seu New Metal e os Sevendrop com a energia intensa do Pop Punk. O concerto tem início às 21h00 e a entrada tem um custo de 7 euros.