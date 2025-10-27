Famalicão: Café filosófico, jazz e música alternativa na Casa do Artista Amador

Esta quarta-feira há Café Filosófico, às 21h30, na Casa do Artista Amador com Francisco Freitas, licenciado em podologia, formador em primeiros socorros que será o responsável por um workshop. Espera-se uma noite formativa com uma temática sempre atual. A entrada é livre.
Na sexta-feira, noite de Hallowen, há concerto às 21h30 com Casperrr, no seu primeiro concerto no norte de Portugal. Com apenas 20 anos, natural da marinha Grande, tem-se destacado como artista alternativo do panorama nacional. Como convidado especial, Blunder acompanha a festa. No final há DJ’s com música alternativa para assinalar a noite de Halloween. A entrada tem um custo de 3 euros.
No sábado, dia 1 de novembro, há mais um concerto na CAA, a partir das 22h00. É noite de Pianomenta, projeto residente da Casa do Artista Amador, com uma fusão de Jazz & Soul. A entrada tem um custo de 5 euros.
Para mais informações ou reservas, contacte 969 489 422.