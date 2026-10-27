Já é conhecida a programação para esta semana na Casa do Artista Amador de Famalicão.

Quarta-feira é dia do habitual Café Filosófico, pelas 21h30, desta vez com a presença do Dr. Armando Caldas que vai apresentar o livro “Para além do antes e do depois”, da sua autoria. Um livro de poemas que nasce a partir das canções escritas pelo autor, despidas das respetivas músicas. A organização cronológica dos poemas permite ao leitor acompanhar a viagem interior do autor ao longo de mais de quatro décadas.

Na sexta-feira, há concerto pelas 22h00, com os Sem Palheta que vêm de Penafiel e vão estrear-se no palco da Casa do Artista Amador com um tributo aos anos 80, trazendo alegria e irreverência com o melhor do pop, rock e disco dessa década marcante. O espetáculo é uma viagem no tempo, dinâmica e interativa, pensada para envolver o público do início ao fim. A entrada tem um custo de 10 euros.

Na noite de sábado vai celebrar-se o Halloween, pelas 21h30, com uma programação pensada para ser a noite mais assustadora do ano. Sandra Escudeiro & Poesia a três apresentam “O que escondem as sombras, poemas noturnos”. De seguida, o Giz Banda de Rock vão fazer uma viagem por vários clássicos do rock mundial adequados à temática do Halloween. A entrada tem um custo de 8 euros.

Para mais informações e reservas, contacte 969 489 422.