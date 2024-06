Famalicão: Cajada conquista Taça e faz a dobradinha

O Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado realiza, no próximo sábado, no Parque do Souto, um arraial de Santo António.

O convívio começa às 11 horas com a abertura da cascata e da tenda de comes e bebes. Durante a tarde, às 14 horas, começa um torneio de sueca e, às 19 horas, decorre o jantar. Às 21 horas há cantares ao desafio com Tiago Torres e Paulo Correa e, a partir das 23 horas, a animação fica a cargo do DJ Hardlight.