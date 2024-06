Famalicão: Cajada e Grac são finalistas da taça de veteranos

Começou, na noite desta sexta-feira, no Pavilhão Municipal, a final four da Taça da AFSA. Em veteranos, Cajada e Grac garantiram um lugar na final que se disputa na tarde de segunda-feira no mesmo local.

Na primeira semifinal, o Grac levou a melhor, 4-2, sobre a Acura. Já o jogo Cajada-Pedome teve de ir a grandes penalidades, com a formação de Cabeçudos a ser mais certeira, terminando o encontro com um 10-9, após um 7-7 no tempo regulamentar e prolongamento.

Na tarde deste sábado jogam-se as semifinais de seniores. Às 16 horas, Landim x Pedome e, às 18h30, Acura x Outeirense.

Na tarde de segunda-feira, sempre no Pavilhão Municipal, prossegue a festa do futsal famalicense, com as finais de veteranos e seniores, a partir das 16 horas.

Foto Cajada