Famalicão: Cajada e Oliveirense finalistas da Taça de veteranos

Na noite desta sexta-feira teve início a final four da Taça concelhia de futsal. Em veteranos, Cajada e Oliveirense vão decidir quem ganha o troféu na tarde deste domingo.

A equipa de Cabeçudos venceu, por 9-4, a AD Pedome, enquanto que na outra meia final a Oliveirense superou, 6-5, a Acura, após prolongamento. A final está marcada para as 16 horas de domingo, no Pavilhão Municipal.

Antes, este sábado, jogam-se as meias finais seniores. O primeiro jogo é às 16 horas, entre o Pedome e o MAL; a segunda partida está marcada para as 18 horas, entre a Acura e a Outeirense.

As finais da Taça estão marcadas para a tarde de domingo, a partir das 16 horas, no Pavilhão Municipal onde está montada a festa do futsal concelhio. E tudo com transmissão direta na Cidade Hoje.

A entrada para a final four é gratuita.