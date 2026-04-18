Concelho, Desporto

Famalicão: Cajada garante tricampeonato no concelhio de futsal

A Cajada sagrou-se campeã do campeonato de veteranos de futsal, conquistando o terceiro título consecutivo na prova concelhia organizada pela AFSA.

O título foi alcançado a quatro jornadas do final da prova, depois da vitória, 9-2, sobre a Acura, em partida realizada na noite desta sexta-feira.

A formação de Cabeçudos, invicta na prova, tem mostrado um claro domínio sobre os adversários que apenas conseguiram roubar um empate até ao momento.

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Famalicão: João Azevedo é campeão nacional da Milha

Na tarde deste sábado, o atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira sagrou-se campeão nacional absoluto da Milha. A prova decorreu em Eiras, em Coimbra. João Azevedo somou ao título absoluto o de sub-23 e cumpriu a distância em 4:14.19.

Coletivamente, a EARO classificou-se em quarto lugar em juvenis femininos e em juniores masculinos.

Famalicão: Jovem de 18 anos ferida em despiste de mota

Uma jovem, com 18 anos, ficou ferida na sequência do despiste da mota onde seguia.

O acidente aconteceu pouco depois das 15h00, na Avenida de Tibães, em Vale São Cosme.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que socorreram a vítima, com ferimentos ligeiros, e asseguraram o seu transporte para o hospital local.

Desaparecido há 2 anos e 6 meses: Caso de famalicense continua sem respostas

Adelino Ferreira Lopes, natural de Vila Nova de Famalicão, está desaparecido há dois anos e seis meses. O homem foi visto pela última vez na manhã de 17 de outubro de 2023 e, desde então, não voltou a dar qualquer sinal de vida.

Na altura do desaparecimento, vivia com uma família de acolhimento na freguesia de Requião. Terá saído de casa por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco. Nunca mais foi avistado.

Ao longo deste tempo, foram realizadas várias buscas pelas autoridades e pela família, mas sem resultados. O caso passou para a Polícia Judiciária, que continua a investigar, sem que tenham surgido pistas concretas sobre o paradeiro de Adelino.

A situação levanta ainda mais preocupação devido às suas condições de saúde. Adelino necessitava de medicação diária e tinha dificuldades de locomoção, deslocando-se com alguma lentidão, fatores que tornam ainda mais inexplicável a ausência de qualquer rasto até hoje.

Mais de dois anos depois, o caso continua envolto em mistério e sem respostas.

Famalicão: Motociclista de 28 anos ferido em despiste

Um motociclista de 28 anos ficou ferido, na manhã deste sábado, na sequência de um despiste de mota, na freguesia de Telhado, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 09h00, na Rua da Amieira.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital de Famalicão.

Bracar: Trabalhadores recebem cartas de despedimento e avançam para o centro de emprego

Os cerca de 40 trabalhadores da Bracar, empresa de transformação de carnes localizada em Gavião, Famalicão, receberam, ao longo desta semana, as cartas que formalizam o despedimento coletivo, na sequência do processo de insolvência.

Com este passo, os funcionários ficam agora em condições de se inscrever no centro de emprego e avançar com o pedido de subsídio de desemprego.

Ainda assim, a situação continua a gerar preocupação. Alegadamente, os montantes em dívida por parte da empresa, nomeadamente salários em atraso e outras compensações, permanecem por pagar.

Recorde-se que o encerramento da unidade deixou dezenas de famílias numa situação de grande fragilidade, num processo marcado por incerteza e críticas à atuação da administração.

Famalicão: Manutenção adiada para a última jornada

A equipa de futsal do Famalicão terá de esperar pelo que vai acontecer nos jogos AD Fundão x Elétrico e Caxinas x Quinta dos Lombos para ver em que posição ficará na classificação no arranque para a última jornada do campeonato nacional, agendada para o dia 2 de maio. Uma coisa é certa, só a vitória interessará ao conjunto famalicense, sendo que não depende apenas de si para garantir a manutenção na época de estreia na Liga Placard.

Na noite desta sexta-feira, na penúltimo jornada, o Famalicão foi goleado, 10-1, no Pavilhão João Rocha, pelo Sporting. Perante uma das melhores equipas nacionais, o conjunto famalicense nunca teve argumentos para discutir o resultado.

Resta, então, uma jornada para decidir o futuro do conjunto famalicense no campeonato nacional. E esse encontro será com o Fundão, adversário direto na luta pela permanência.

Antes da derradeira jornada, na próxima semana, no dia 22 de abril, às 18 horas, o Famalicão volta a defrontar o Sporting, em Gondomar, nos quartos de final de Taça de Portugal.