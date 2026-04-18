Famalicão: Cajada garante tricampeonato no concelhio de futsal

Desaparecido há 2 anos e 6 meses: Caso de famalicense continua sem respostas

Adelino Ferreira Lopes, natural de Vila Nova de Famalicão, está desaparecido há dois anos e seis meses. O homem foi visto pela última vez na manhã de 17 de outubro de 2023 e, desde então, não voltou a dar qualquer sinal de vida.

Na altura do desaparecimento, vivia com uma família de acolhimento na freguesia de Requião. Terá saído de casa por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco. Nunca mais foi avistado.

Ao longo deste tempo, foram realizadas várias buscas pelas autoridades e pela família, mas sem resultados. O caso passou para a Polícia Judiciária, que continua a investigar, sem que tenham surgido pistas concretas sobre o paradeiro de Adelino.

A situação levanta ainda mais preocupação devido às suas condições de saúde. Adelino necessitava de medicação diária e tinha dificuldades de locomoção, deslocando-se com alguma lentidão, fatores que tornam ainda mais inexplicável a ausência de qualquer rasto até hoje.

Mais de dois anos depois, o caso continua envolto em mistério e sem respostas.