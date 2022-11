Famalicão: Calema atuam hoje às 21h30 na Praça D.Maria II (entrada gratuita)

Depois de dias de sol com temperaturas amenas, a chuva parece estar de regresso ainda este fim de semana.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o tempo cinzento acompanhado de aguaceiros estará de volta já este domingo, podendo continuar no território do Minho durante toda a próxima semana.

Pode seguir a previsão ao detalhe aqui