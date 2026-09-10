Temperaturas na ordem dos 36 graus para o próximo domingo, segundo previsão do IPMA, determinam o adiamento da rentrée política do PSD Famalicão, marcada para o Parque de Merendas de Avidos. A Concelhia laranja, perante a previsão de calor excessivo e a falta de sombra no local, entendeu não realizar a iniciativa que deveria acontecer a partir das 12 horas.

Por isso, o convívio entre militantes e simpatizantes, muitos dos quais autarcas, «para celebrarmos aquilo que nos une: Famalicão e o projeto social-democrata», fica adiado e ainda sem nova data.