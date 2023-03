Famalicão: Câmara apoia 421 alunos com bolsas de estudo que totalizam mais de 250 mil euros

A Câmara Municipal de Famalicão organiza, no dia 20 de março, pelas 18h00, uma sessão pública de esclarecimento sobre a Nova Unidade de Execução Urbanística junto ao Hospital de Famalicão.

A sessão decorrerá no edifício dos Paços do Concelho, no Salão da Assembleia Municipal. Os interessados poderão consultar a proposta da Unidade de Execução na página eletrónica do Município em www.famalicao.pt (https://www.famalicao.pt/area-norte-da-cidade).

O aviso foi publicado em Diário da República no dia 2 de março, a partir desta quinta-feira, dia 9, até 5 de abril, as pessoas interessadas podem participar com propostas ou críticas. A sessão de esclarecimento acontece apenas no dia 20 de março.

A intervenção urbanística referida diz respeito a um melhoramento dos acessos desde a Avenida 9 de Julho (Estrada Famalicão-Póvoa) até ao Hospital, com criação de rotunda na referida estrada.

A área delimitada localiza-se junto da Avenida 9 de Julho e da Rua Norton de Matos, a norte do Hospital S. João de Deus, na União das Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, abrange uma área com 23.490,25m², cumpre os requisitos legais quanto aos critérios de delimitação das unidades de execução e visa a estruturação e consolidação da área norte da cidade. Em causa está o melhoramento dos acessos desde a Avenida 9 de Julho (Estrada Famalicão-Póvoa) até ao Hospital, com criação de rotunda na referida estrada.

Na proposta estão previstos um reparcelamento e uma infraestruturação de uma área destinada à edificação; com zonas comerciais e de serviços, e outras destinadas à habitação, permitindo um novo acesso ao hospital, tanto para ambulâncias, como para o trânsito em geral, com um parque de estacionamento público na proximidade.