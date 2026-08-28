O Centro Social e Cultural de S. Pedro Bairro realizou obras de reabilitação e manutenção na Casa Solidária da Carreira, considerada uma resposta emergente e social porque dá alojamento temporário a pessoas com dificuldades sociais. Como explicou a vereadora da Solidariedade Social, Susana Pereira, serve de espaço de acolhimento a famílias que, sem retaguarda familiar, precisam de um apoio transitório até reorganizarem a sua vida.

Foram efetuadas intervenções no interior e no exterior da habitação, de forma a garantir condições de habitabilidade, segurança e conforto; substituição de mobiliário, uma vez que se encontrava degradado, impróprio para utilização.

O montante das obras ascende a 21 mil euros, valor que o Município de Vila Nova de Famalicão aprovou, em reunião do executivo, na passada quinta-feira, para apoiar as obras. «O município tem como um dos seus principais objetivos a promoção da qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis da nossa comunidade, em parceria com as organizações sem fins lucrativos», justifica a autarquia.