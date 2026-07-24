A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai continuar a ajudar as famílias do concelho com filhos em idade escolar. No novo ano letivo, volta a ajudar na aquisição de cadernos de atividades e de material escolar para os alunos do 1º ciclo do ensino básico matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública do concelho. A medida implica um investimento municipal de 260 mil euros para cerca de 5 mil alunos.

Aprovado na reunião do executivo desta quinta-feira, este apoio implica a aquisição dos cadernos de atividades nas áreas curriculares de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês para os quatro primeiros anos de escolaridade, seguindo as escolhas pedagógicas adotadas pelos agrupamentos de escolas do concelho.

Também, mais uma vez, garante a atribuição de um voucher para a aquisição de material escolar, no valor de 24 euros para os alunos que beneficiam dos escalões 1 (A) e 2 (B), e de 12 euros para os beneficiários do escalão 3 (C). Para beneficiarem destes apoios, os encarregados de educação deverão utilizar o código que será enviado via SMS, para o contacto inserido na Plataforma SIGA. O código deverá ser apresentado, juntamente com o cartão de cidadão do aluno, numa das 29 livrarias/papelarias aderentes do concelho.

Os vouchers para os cadernos de atividades serão emitidos entre 3 e 7 de agosto, enquanto que os do material escolar, entre 10 e 14 do mesmo mês. Para os alunos inscritos fora do prazo normal, a emissão dos vouchers decorrerá a partir de 1 de setembro. Para mais informações e consulta dos estabelecimentos aderentes, consulte o portal do Famalicão Educativo, em www.famalicaoeducativo.pt/_vouchers .

Todos os “cheques-oferta” devem ser utilizados nos estabelecimentos aderentes até 30 de abril do próximo ano.

Em 2002, a Câmara Municipal foi pioneira na gratuitidade de manuais escolares para os alunos do 1º ciclo do ensino básico, um passo na concretização do princípio de uma educação básica universal e gratuita para todos que foi reforçado, nos últimos anos, com o apoio à aquisição de cadernos de atividades e de material escolar.