Um conjunto de apoios financeiros, num total de 1,4 milhões de euros, vai chegar a várias freguesias, segundo aprovação, esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal. Este valor eleva para mais de 8 milhões, os investimentos canalizados este ano para as Juntas de Freguesia do concelho de VN Famalicão, revela o Município

No valor aprovado esta quinta-feira, estão contempladas as freguesias de Cabeçudos, Cavalões, Esmeriz, Fradelos, Gondifelos, Oliveira S. Mateus, Outiz, Pedome, Pousada de Saramagos, Riba de Ave, Ribeirão, UF de Antas e Abade de Vermoim, UF de Arnoso e Sezures, UF de Carreira e Bente, UF de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei e UF de Vale S. Cosme, Telhado e Portela.

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Os apoios destinam-se para obras de construção, requalificação e conservação. Por exemplo, em Cabeçudos, vai para a pavimentação e drenagem de águas pluviais nas ruas da Paz, da Vinha e dos Pinheiros Mansos; em Cavalões é para a ampliação do cemitério e execução de uma via pedonal na Rua Bispo D. Luís de Almeida e na Urbanização Campus Village, em Ribeirão.

A Rua 29 de Junho, em Esmeriz, as ruas Luís de Camões, Formosa e S. Paulo em Fradelos e as ruas dos Barreiros, das Flores e de Campelos em Gondifelos vão ser requalificadas, tal como a Rua Salgado Zenha, em Oliveira S. Mateus, a Rua da Forcada em Pedome, a dos Burgos em Pousada de Saramagos e a Rua Miguel Martins Cerqueira em Riba de Ave. Arnoso Santa Eulália entrará em obra nas ruas do Alerta, da Escola Velha e da Várzea, enquanto Carreira pavimenta a Rua do Lamas.

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O campo da Boca, em Antas, e o campo Desportivo Jorge Reis, em Outiz, vão requalificar os espaços e construir balneários, respetivamente. A Associação Greculeme, de Lemenhe, terá um novo pavimento na sua sede e as crianças de Telhado vão ter um parque infantil junto ao edifício da Junta de Freguesia.

Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, considera que estas verbas que são entregues às Juntas de Freguesia «são essenciais para a sua ação de promoção do desenvolvimento territorial». E, por isso, garante, «continuaremos a disponibilizar-lhes recursos para que possam concretizar os investimentos que consideram prioritários para as suas comunidades».