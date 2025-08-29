Famalicão: Câmara aprova mais de meio milhão de euros para as freguesias

Na reunião do executivo municipal, realizada na manhã desta sexta-feira, foram aprovados projetos, no valor total de 715 mil euros, para apoiar diversas freguesias do concelho.
Bairro, para a remodelação e recuperação da piscina menor circular, com passeios envolventes de acesso e muros exteriores do Parque António Sampaio, vai receber por 77 mil euros; Fradelos, repavimentação da rua Pedro Homem de Melo, da Urbanização do Parque, rua das Amoras e rua Gil Vicente, vias vicinais, por 100 mil euros; Landim, pavimentação da Avenida da Vistoria, via vicinal, por 55 mil euros; Lousado, 24 mil euros, para as despesas de pavimentação do Largo da Gandra e rua da Estação e construção da rede de águas pluviais na rua Fonte dos Castanheiros, vias vicinais; Mogege, terraplanagem junto à Praça de Stª Marinha, com 9.600 euros; Oliveira Stª Maria, vedação no antigo edifício escolar das Boticas, até 19 mil euros.
A requalificação do Centro Comunitário junto à igreja de Abade de Vermoim terá um apoio de 73 mil euros; a União de Freguesias de Arnoso e Sezures, para pavimentação da Rua Colina do Sr. Dos Passos (Arnoso Stª Maria), terá 145 mil euros, a requalificação da rua Daniel Costa Ferreira (Arnoso Stª Eulália), por 83 mil euros e a instalação de sanitário junto à Capela de Nª Srª do Fastio (Arnoso Sta Eulália), 30 mil euros; União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei para pavimentação da rua de Lijó (Lemenhe), por 88 mil euros; União de Freguesias de Seide, pavimentação de parte da rua Joaquim Araújo Alves (Seide S. Paio), com 11.900 euros.