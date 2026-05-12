Famalicão: Câmara avança para a construção de 34 km de rede de água em S. Cosme, Telhado e Portela

A Câmara Municipal, na última reunião, aprovou um concurso para abastecimento de águas na União das Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela, com o preço base de 2,2 milhões de euros. Estão previstos 34 quilómetros de rede, com mais de 900 ramais domiciliários, que servem cerca de três mil habitantes destas freguesias. As ligações deverão estar concluídas dentro de 600 dias (um ano e oito meses).

Esta empreitada permitirá a conclusão da rede de abastecimento de água em todo o concelho de Vila Nova de Famalicão.

Recorde-se que durante anos foi aguardado o investimento das Águas do Norte, para a construção da rede em alta. Uma obra que representou um valor 3,7 milhões de euros.

O município já tinha realizado uma empreitada, estas duas últimas vão fechar a rede e «garantir 100% de cobertura de água, um serviço essencial para o bem-estar e para a qualidade de vida das famílias que residem no concelho», realçou o Presidente de Câmara, Mário Passos.

Recorde-se que no total (zonas 1, 2 e 3), o projeto prevê a construção de 53 quilómetros de rede em baixa e a ligação a mais de 1500 ramais domiciliários. Já a construção das infraestruturas para a distribuição da rede de abastecimento de água em alta, da responsabilidade da Águas do Norte, contou com a construção de 12 quilómetros de condutas adutoras, estações elevatórias, e ainda os reservatórios de Torre de Cima e de Paço, com uma capacidade aproximada de 400 m³ cada.