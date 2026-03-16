Famalicão: Câmara celebra Dia do Artesão com oficina de pão doce

O Município de Vila Nova de Famalicão assinala, na próxima quinta-feira, 19 de março, o Dia do Artesão, com a oficina “Mãos que tocam… na massa”. A iniciativa, que terá lugar na Praça-Mercado Municipal, às 15 horas, pretende valorizar e promover a transmissão de saberes tradicionais associados à doçaria portuguesa, com a confeção do pão doce.

Os participantes terão a oportunidade de experimentar técnicas tradicionais, trabalhar com ingredientes locais e conhecer histórias e memórias associadas à cultura alimentar.

De entrada livre, a oficina é dinamizada pela artesã Susana Silva, reconhecida pelo seu trabalho na preservação e divulgação de práticas artesanais ligadas à doçaria tradicional.