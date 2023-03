Câmara da Trofa reconhecida por cuidar dos cuidadores informais

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos celebra o 39.º aniversário no fim de semana de 1 e 2 de abril. No primeiro dia, às 16 horas, decorre uma sessão de cumprimentos na Câmara Municipal de Barcelos, seguindo-se o desfile do Largo do município até ao Monumento do Bombeiro Voluntário. Uma hora depois, romagem ao mausoléu dos bombeiros, no cemitério de Viatodos, fechando o dia com uma missa solene no salão nobre do quartel.

O dia 2 de abril começa, às 9h30, com a formatura geral, seguida do hastear de bandeiras e a receção às autoridades e convidados. Depois, às 10h15, entrega de condecorações, seguida de bênção de viaturas, momento musical pela Academia de Música de Viatodos e, às 11h30, tem lugar a sessão solene. A celebração encerra com um almoço.