Famalicão “Cidade Amiga das Pessoas Idosas” assinala, de 29 de setembro a 2 de outubro, a Semana do Envelhecimento Ativo e Saudável, com iniciativas que vão multiplicar-se por vários locais.

Por exemplo, na tarde do primeiro dia, será apresentado, na Casa das Artes, o Projeto GERA+ – Rede Intergeracional; no dia 30 de setembro, na Biblioteca Municipal são apresentados os projetos pilotos: “Agentes Seniores para a Construção de uma Cidade Mais Sustentável” e “Rede Sénior em Segurança” – Medidas de Autoproteção”.

O Dia Internacional da Pessoa Idosa, a 1 de outubro, será assinalado com uma Flower Power, no Parque de Sinçães, e no dia seguinte decorrem as terceiras jornadas Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas. Esta iniciativa, com a participação de vários especialistas, serve de reflexão, debate e partilha de boas práticas sobre o envelhecimento ativo, a saúde e a inclusão social.

Vila Nova de Famalicão aderiu à Rede Mundial de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, da Organização Mundial da Saúde, em 2024.