Famalicão: Câmara discute desagregação da União Lemenhe, Mouquim e Jesufrei

Os atletas do Atlético Vale S. Martinho competiram, com sucesso, em várias provas de atletismo disputadas no passado fim de semana.

Carlos Alves sagrou-se campeão regional do lançamento do disco com a marca de 29.48m, novo recorde do clube; Carlos Alves sagrou-se vice-campeão do lançamento do dardo, com a marca de 36.37m, também novo recorde do clube.

Em Ílhavo, Tiago Costa venceu a prova de infantis do I Cross S. Salvador, com um tempo de 6m46s.

Por fim, este domingo, Patrício Castro foi o grande vencedor à geral da Corrida de Carnaval em Rio Tinto, percorrendo os 10km em 35m06s.