Famalicão: Câmara e a Liga Portuguesa Contra o Cancro assinam protocolo para apoio psicológico aos doentes

O Parque da Devesa vai ter, de 4 a 13 de abril, atividades educativas e culturais gratuitas dirigidas a crianças e jovens, com idade superior a 3 anos.

‘Jogo da Devesa’, atividade lúdica sobre o Parque da Devesa, ‘Bichos à Solta’ e ‘Geologia e o Parque’, atividades ligadas à sensibilização ambiental e para a ciência, e ‘DevesArte’ e ‘Des(arranjar) as Ideias’, dinâmicas orientadas para a sensibilização cultural e para a arte, são as propostas do programa que pode ser consultado no site do Parque da Devesa em www.parquedadevesa.com.

Este programa proporciona, sobretudo, o contacto com a natureza no exterior do parque, bem como dinâmicas de interior orientadas para as exposições da Casa do Território.

“As Férias da Páscoa” são atividades dirigidas a instituições escolares, associações e ATL do concelho, mas também estão abertas às famílias. São sujeitas a agendamento e inscrição prévia através do email sedevesa@famalicao.pt.

Mais informações podem ser obtidas junto dos Serviços Educativos do Parque da Devesa, através do telefone 252 317 200.