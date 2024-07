Superadas contingências judiciais, com o tribunal a dar razão ao município, a pista de atletismo segue, agora, para concurso, garantiu Mário Passos. O investimento é de 7 milhões de euros.

O presidente da Câmara Municipal falava, esta terça-feira, na sessão solene do Dia da Cidade. Mário Passos dava conta de «investimentos estruturantes que marcarão o futuro de Vila Nova de Famalicão». Neste particular, voltou a falar do Estádio Municipal, com o município «a procurar uma solução duradoura», que atenderá às «necessidades desportivas do território, sem sobrecarregar o orçamento municipal».

Outro dos projetos evocados foi a construção da residência de estudantes, no centro da cidade, e que estará pronta em 2025. «Um equipamento importante para fixar estudantes e investigadores».