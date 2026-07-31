Esta quinta-feira, 30 de julho, o Município de Famalicão e o IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana formalizaram a escritura pública de aquisição de 102 fogos habitacionais por parte do município na sequência das Ofertas Públicas de Aquisição lançadas pela autarquia famalicense.

Recorde-se que estes 102 fogos, 30 são na freguesia de Oliveira Santa Maria, 30 em Telhado e 42 em Castelões. Representam um investimento de 13 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Como anunciado, as habitações destinam-se ao mercado do arrendamento acessível, um novo segmento de habitação pública no concelho famalicense. «Agora, o próximo passo é efetuar o sorteio para a atribuição destas habitações, entregar as chaves e dar uma grande alegria a 102 famílias famalicenses», explicou Mário Passos. Dentro de dias «queremos formalizar novas escrituras para a aquisição de mais habitações», frisou.

No dia da assinatura, o presidente do conselho diretivo do IHRU – referiu-se ao Município de Vila Nova de Famalicão como «um exemplo nacional» na resposta ao problema da habitação. «Para além de ter uma boa Estratégia Local de Habitação, Famalicão conseguiu executar em tempo próprio e é um dos municípios melhor posicionados em termos nacionais», referiu.

Benjamim Pereira disse que Famalicão teve uma atitude «proativa» e elogiou, ainda, o edil «porque sempre quis fazer parte de todo o processo e ter a certeza de que o mesmo era concretizado em tempo útil».

Recorde-se que as inscrições para as candidaturas aos sorteios de atribuição das habitações integradas no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à habitação – 1º Direito decorrem online, através do portal viver.famalicao.pt, ou de forma presencial, por marcação prévia junto da Divisão de Habitação do Município.

A inscrição é obrigatória para todos aqueles que queiram depois candidatar-se aos sorteios das habitações.

Fazem parte dos critérios de elegibilidade: ser residente no concelho há pelo menos 3 anos, viver numa situação de indignidade habitacional e estar empregado ou ser reformado/pensionista.