Famalicão: Câmara e instituições celebram protocolos de cooperação de 400 mil euros

Uma delegação da CDU, com Sandra Pereira, deputada ao Parlamento Europeu, e Sandra Cardoso, 1ª candidata pelo distrito à Assembleia da República, realizou um roteiro de proximidade com trabalhadores e população de vários concelhos do distrito de Braga, incluindo VN Famalicão.

Esta sexta-feira, às portas das empresas Coindu, em Joane, e Continental-Mabor, em Lousado, as comunistas apelaram à valorização dos trabalhadores e manifestaram preocupação pelos despedimentos na empresa de Joane.

Sandra Pereira, segundo consta de comunicado enviado à redação, sinalizou a urgência «em responder à grande emergência nacional», pelo aumento, «de forma significativa, dos salários, para enfrentar o agravamento do custo de vida», mas, acima de tudo, «para valorizar quem trabalha, quem produz a riqueza e quem põe o País a funcionar». Para além do aumento dos salários, acrescentou que é vital «valorizar os trabalhadores, as carreiras e profissões. É isso que se impõe também para combater a injustiça, a desigualdade e redistribuir de forma mais justa a riqueza criada».

Para além «das justas exigências de aumento de salários que os trabalhadores da Continental-Mabor manifestaram», a deputada do PCP no Parlamento Europeu ouviu, também, as preocupações dos trabalhadores da Coindu sobre «um conjunto de despedimentos que foram levados a cabo e que justificaram uma pergunta do PCP na Assembleia da República».

Com este roteiro, a CDU pretende esclarecer as pessoas «sobre o agravamento das injustiças e as consequências das políticas de direita levadas a cabo pela maioria absoluta do PS», afirmando a necessidade «de reforço da CDU nas próximas eleições, elegendo mais deputados, nomeadamente voltando a eleger um deputado pela região de Braga».