A autarquia vai inaugurar, na próxima segunda-feira, o Edifício Raposeira, na freguesia de Telhado, com a entrega das primeiras chaves deste novo empreendimento a sete famílias do concelho que vão usufruir de uma renda acessível.

O Edifício está localizado na Avenida da Raposeira e é constituído por 36 fogos habitacionais.

O momento acontece depois da autarquia famalicense ter formalizado a escritura pública de compra e venda de mais de 100 habitações e da realização do primeiro sorteio para a atribuição de habitações em regime de arrendamento acessível no âmbito do 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).