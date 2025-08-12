Famalicão: Câmara esclarece perturbação na rede de água em Joane

A Iniciativa Liberal de Vila Nova de Famalicão denunciou esta segunda-feira, 11 de agosto, uma alegada falha no abastecimento de água nas ruas de Laborins e Mato da Senra, em Joane. O partido apontava como possível causa a utilização de uma boca-de-incêndio para encher uma cisterna destinada à rega da futura pista de atletismo, questionando a Câmara Municipal sobre a eventual participação de funcionários e equipamentos municipais e sobre a falta de aviso prévio à população.

Em resposta à Cidade Hoje, a Câmara Municipal esclareceu que se registou uma perturbação no serviço, que terá resultado numa redução momentânea do caudal. A situação foi detetada de imediato e prontamente resolvida pelos serviços, informa o município.