Concelho, Sociedade

Famalicão: Câmara esclarece perturbação na rede de água em Joane

A Iniciativa Liberal de Vila Nova de Famalicão denunciou esta segunda-feira, 11 de agosto, uma alegada falha no abastecimento de água nas ruas de Laborins e Mato da Senra, em Joane. O partido apontava como possível causa a utilização de uma boca-de-incêndio para encher uma cisterna destinada à rega da futura pista de atletismo, questionando a Câmara Municipal sobre a eventual participação de funcionários e equipamentos municipais e sobre a falta de aviso prévio à população.

Em resposta à Cidade Hoje, a Câmara Municipal esclareceu que se registou uma perturbação no serviço, que terá resultado numa redução momentânea do caudal. A situação foi detetada de imediato e prontamente resolvida pelos serviços, informa o município.

Deixe um comentário

Famalicão: Empresa de portas e janelas fecha e avança para o despedimento coletivo dos trabalhadores

A empresa Plano Extrovertido, encerrou a unidade de produção localizada na freguesia de Oliveira Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão. A decisão implica o despedimento coletivo dos cerca de 10 trabalhadores que ali desempenhavam funções.

Com sede em Braga, a Plano Extrovertido é especializada na produção de portas e janelas, e o encerramento deverá estar justificado com dificuldades de ordem económica e de mercado.

A situação foi já comunicada às entidades competentes e enquadra-se no regime legal de despedimento coletivo.

Famalicão: Jogo de apresentação do Joane é quinta-feira

Esta quinta-feira, às 20 horas, o GD Joane realiza o jogo de apresentação aos sócios e adeptos, tendo como convidado o vizinho Pevidém.

Esta partida entre equipas que vão disputar a pró nacional da AF de Braga joga-se no Estádio de Barreiros. Os sócios com as quotas em dia têm acesso gratuito.

Esta será a oportunidade para conhecer as caras novas do Joane, formação que contratou vários jogadores para fazer face a um campeonato que se espera muito competitivo e onde estão, por exemplo, quatro formações que, na época passada, competiram no Campeonato de Portugal. Joane e Pevidém são duas dessas equipas.

Famalicão: IL questiona Câmara sobre falha de água em Joane

A Iniciativa Liberal de Famalicão pediu esclarecimentos à Câmara Municipal sobre uma falha no abastecimento de água, registada esta segunda-feira, 11 de agosto, nas ruas de Laborins e Mato da Senra, em Joane.

Segundo relato de moradores, e de acordo com comunicado enviado pelo partido, a quebra no serviço poderá estar ligada à utilização de uma boca-de-incêndio para encher uma cisterna, alegadamente com o objetivo de regar a futura pista de atletismo.

O partido quer saber se a situação está relacionada com esse carregamento, se houve intervenção de funcionários e equipamentos municipais, e se os habitantes foram avisados previamente. A Iniciativa Liberal considera “criminoso” cortar o abastecimento de água para fins não essenciais, especialmente em contexto de alerta.

Famalicão: Têxtil não paga salários e 20 trabalhadores estão a caminho do desemprego

A empresa têxtil PAMTEX, situada na freguesia de Cavalões, em Famalicão, comunicou aos cerca de 20 trabalhadores que não conseguiu proceder ao pagamento do salário referente ao mês de julho, devido a dificuldades financeiras.

Sem rendimentos, os profissionais solicitaram a suspensão dos contratos de trabalho, de forma a garantir todos os seus direitos.

Segundo apurou A Cidade Hoje, numa reunião realizada com os trabalhadores, a administração informou que a fábrica não voltará a abrir portas, comprometendo-se, no entanto, a liquidar o vencimento em atraso assim que as condições financeiras o permitam e a cooperar em todo o processo relacionado com o fim dos contratos de trabalho.

Mulheres lideram as candidaturas do PAN em Famalicão

Esta segunda-feira, o PAN Famalicão entregou as listas para as eleições autárquicas. O partido concorre à Câmara, Assembleia Municipal e a cinco freguesias do concelho, incluindo Ruivães, União de Freguesias de Famalicão e Calendário, e União de Freguesias Antas e Abade de Vermoim.

Das cinco candidaturas, quatro são lideradas por mulheres, e a maioria das listas é composta por mulheres.

“Esta composição revela que existe lugar para as mulheres na política, basta garantirmos às mesmas oportunidades de participação”, refere Sandra Pimenta, candidata do PAN à Câmara Municipal.