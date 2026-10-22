A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai realizar, esta quinta e sexta-feira, uma intervenção em quatro plátanos situados na Praça Mouzinho de Albuquerque e na Praça D. Maria II.

Segundo a autarquia, as árvores apresentam um estado avançado de degradação, com perda de vitalidade e pouca capacidade de rebentação, apesar dos trabalhos de manutenção e acompanhamento que têm vindo a ser realizados.

A intervenção prevê uma redução significativa das copas, com o objetivo de diminuir o esforço das árvores e estimular o crescimento de novos ramos saudáveis. A medida é considerada excecional e justificada pelo estado em que se encontram as quatro árvores.

Após os trabalhos, os serviços técnicos municipais vão acompanhar e avaliar periodicamente a evolução, para perceber se recuperam a sua vitalidade.