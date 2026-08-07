De forma a aumentar a segurança e o conforto, a Câmara Municipal de Famalicão reforçou a iluminação pública nos caminhos secundários do Parque da Devesa.

Foram instaladas 96 luminárias, 64 colunas de iluminação e 96 controladores de telegestão que entram a funcionamento este sábado.

O projeto foi criado de forma a respeitar os valores ecológicos do Parque da Devesa, apostando em tecnologia de última geração que minimiza a poluição luminosa. No total o município investiu cerca de 125 mil euros.

Entre as soluções adotadas destacam-se luminárias com tecnologia que direcionam o feixe de luz exclusivamente para o pavimento, evitando a dispersão para o céu e para a vegetação envolvente, contribuindo para a proteção da fauna e da flora e para a preservação da observação do céu noturno.

Nas entradas dos percursos pedonais foram instalados sensores de presença que ajustam a intensidade da iluminação, de forma automática, em função da passagem de pessoas e a nova rede de iluminação pública pode ainda ser controlada de forma remota, otimizando o consumo energético e a eficiência.

Esta intervenção reforça o compromisso do Município em preservar o Parque da Devesa, conhecido como o pulmão verde da cidade e escolhido por muitos para caminhar e aproveitar momentos ao redor da natureza.