Famalicão: Câmara já investiu 3,3 milhões na eficiência energética de escolas e complexos desportivos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão já investiu, desde 2021, cerca de 3,3 milhões de euros na melhoria da eficiência energética das escolas e complexos desportivos municipais. Um dos exemplos deste investimento é o Centro Escolar de Joane, que o presidente da Câmara Municipal visitou recentemente. Estas obras, umas já concluídas e outras em curso, promovem a eficiência energética, reduzem custos e melhoram a qualidade de vida.

No estabelecimento de ensino de Joane foram investidos cerca de 400 mil euros na instalação de uma unidade de produção de autoconsumo e em novos sistemas de iluminação eficiente; também foi substituído o sistema de climatização, com a instalação de novos equipamentos; uma nova rede hidráulica e novos quadros elétricos de AVAC e colocados sistemas de gestão técnica para monitorizar e controlar a instalação, com reduções significativas no custo energético.

Mário Passos considera que «é um investimento que se traduz em ganhos ambientais e económicos, mas também em melhores condições de conforto e bem-estar para todos».

As intervenções realizadas a este nível pela autarquia implicam, particularmente, a instalação e modernização dos sistemas de climatização, o reforço da iluminação eficiente, a colocação de painéis fotovoltaicos e a implementação de sistemas de gestão técnica centralizada, num forte compromisso com a sustentabilidade, com a transição energética e com a modernização dos edifícios públicos municipais.