Famalicão: Câmara lança campanha para adesão à fatura eletrónica e débito direto

O FC Famalicão prepara a receção ao Vitória SC, partida marcada para as 15h30, no Estádio Municipal. Para o jogo deste domingo, a contar para a oitava jornada da I Liga, João Pedro Sousa conta com Riccieli, que regressa depois de cumprir castigo, mas terá duas ausências no ataque. Cádiz e Chiquinho, expulsos no Bessa, vão obrigar o treinador a recorrer a outras soluções no ataque. Ainda neste setor, restam dúvidas para a utilização de Puma Rodriguez que não jogou com o Boavista, devido a lesão. O jogador acusou um traumatismo, sem gravidade, no membro inferior esquerdo, mas incapacitante para o jogo da última jornada.

Na classificação, o FC Famalicão é sétimo, com 12 pontos, menos um ponto que a equipa vimaranense que ocupa a sexta posição.