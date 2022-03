Famalicão: Câmara Municipal anuncia para breve solução para a falta de condições no estádio

A partir desta quarta-feira e até 9 de abril, a Casa das Artes realiza a quarta edição de “Poética da Palavra”, uma proposta artística que reduz o teatro ao texto, à palavra, à voz e ao trabalho de ator. Há vários espetáculos e no final de cada sessão o público poderá conversar com os atores.

Os encontros de teatro começam esta quarta-feira, com o espetáculo “Ninguém”, de António Capelo/Teatro do Bolhão. Trata-se do primeiro monólogo de António Capelo, com mais de 45 anos de carreira, que questiona sobre o que é ser ator, através da sua vida pessoal.

A 26 e 27 de março vai a cena “Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua Patroa”, de Sara Barros Leitão/Cassandra. Uma criação original, escrita, encenada e interpretada por Sara Barros Leitão a partir de um processo de investigação sobre o Serviço Doméstico em Portugal.

Nos dias 1, 2 e 3 de abril, estreia “Quem matou o meu Pai”, de Édouard Louis”/Teatro Nova Europa. O texto relata o reencontro possível entre pai e filho, sob o pano de um cenário de poder político responsável por condenar a uma morte precoce as classes mais baixas da sociedade.

Também nos dias 1 e 2 de abril, estreia a “FábulaMãe”, de Teresa Arcanjo/Grua Crua. Para o dia 8 de abril está agendada a apresentação da “Língua de Cão e Litania” por Pedro Frias/Assédio Teatro, partindo da situação criada pelo primeiro confinamento, em 2020. No dia seguinte, pode assistir a “Um Fio de Jogo”, da Narrativensaio-AC. Trata-se de um monólogo com texto de Carlos Tê, que versa sobre o fenómeno do futebol, os seus pequenos mitos que ajudaram à sua implantação planetária.

No fim de cada noite de apresentação, o público terá uma conversa com os atores que protagonizam cada projeto teatral, podendo conhecer o trabalho, a palavra e a sua relação com o corpo (que lhe dá voz), e o processo de construção de cada personagem.

A “Poética da Palavra” propõe ainda três mesas-redondas, sobre Dramaturgia; Encenação; Teatro e Educação Artística, reunindo nomes como: Luís Mestre; Carlos Costa; Ivo Saraiva e Silva; Jorge Palinhos; João Castro; Sílvia Pinto Ferreira; Magda Henriques; Cristina Carvalhal; Helena Machado; Sílvia Correia; António Capelo; e David Antunes.