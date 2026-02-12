Famalicão: Câmara Municipal apoia forças de socorro com 777 mil euros/ano

O Município de Famalicão mantém o apoio às forças de socorro, segundo propostas aprovadas esta quinta-feira na reunião do executivo municipal.

A autarquia vai entregar mais de 777 mil euros para as três corporações de bombeiros – Bombeiros Voluntários de Famalicão, Bombeiros Voluntários Famalicenses e Bombeiros Voluntários de Riba de Ave – e para delegação de Ribeirão da Cruz Vermelha Portuguesa.

As verbas destinam-se para assegurar uma resposta de socorro eficaz, permanente e célere junto da população, transporte de doentes, e socorro, e também para o funcionamento das nove Equipas de Intervenção Permanente (EIP) – três por cada corporação dos corpos de bombeiros. Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, fala «de um apoio para a atividade diária das corporações e a garantia do socorro, de uma prontidão na prevenção e combate a incêndios e outras calamidades, e que, como assistimos nos últimos dias, é tão relevante para as populações».