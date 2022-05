Famalicão: Câmara Municipal apoia regresso das instâncias centrais ao Tribunal

Na tarde de domingo, entre as 15 e as 19 horas, o Parque Nossa Senhora das Dores é palco da Festa da Interculturalidade, no âmbito do projeto “O Meu País no Teu”, que tem o apoio da Câmara Municipal da Trofa e do CCI – Conselho Consultivo Para a Interculturalidade.

Trata-se de uma organização do Espaço t, associação que se tem dedicado à interculturalidade e à diversidade cultural, trabalhando com imigrantes nacionais de países terceiros e residentes em Portugal, que através da arte, dão a conhecer as suas tradições e costumes, de forma a que possam estar melhor integrados em Portugal.

A Festa da Interculturalidade pretende contribuir para um estreitamento das relações entre as diferentes comunidades residentes em Portugal, promovendo o interculturalismo e a partilha de culturas, ideias e saberes. Serão apresentadas danças latino americanas do Brasil, passando por Cuba, passando pela dança tradicional japonesa, música tradicional portuguesa, canto, dança e música do Brasil e da Ucrânia, entre outros.

Este evento contará, ainda, com a presença e apoio do Grupo de Cavaquinhos do Porto, Orquestra Urbana da Trofa, Rancho Lavradeiras da Trofa, Sabor Latino, Passos de Dança, Porto com Salsa, da bailarina Japonsesa Itsuyo Terumoto; entre muitos/as outros/as.

Esta é uma organização Espaço T, em parceria com os Membros do CCI – Conselho Consultivo Para a Interculturalidade: Associação Luso-Africana Pontos nos Is, ESSALAM – Associação dos Imigrantes Magrebinos e Amizade Luso-Árabe, Associação Atlântico Brasil em Portugal; Código Simbólico – Associação Sociocultural, Kalina – Associação dos Imigrantes de Leste, Comunidade do Bangladesh do Porto, Grupo de Dança Cinco Cantos do Brasil, Allatantou Dance Company, Associação União Romani Portuguesa, Fundação MOA Portugal, Associação Atlas Violeta, Associação Todos, JRS Portugal e Igreja Ortodoxa Russa do Porto.

O projeto “O Meu País no Teu”, financiado pelo FAMI – Fundo Asilo, Migração e Integração, através do ACM – Alto Comissariado para as Migrações, desenvolve e realiza iniciativas e eventos que visam a promoção da interculturalidade, usando a arte, linguagem universal, como instrumento de integração.

PROGRAMA

15h00 – Boas Vindas

15h10 – Arruada Orquestra Urbana da Trofa

15h20 – Grupo Cavaquinhos do Porto

15h40 –Passos de Dança

15h50 – Grupo de Dança Cinco Cantos do Brasil

16h00 – Dança Tradicional Japonesa – Itsuyo Terumoto

16h10 – Associação Kalina – Canto e Dança Tradicional da Ucrânia

16h40 – Momento de Fado – Ana Ferreira

16h50 – Porto com Salsa

17h00 – Rancho Lavradeiras da Trofa

17h30 – Igreja Ortodoxa Russa (Canto e Dança)

17h45 – Sabor Latino – Dança Latina

17h55 – Associação Pontos nos Is – Poesia do Mundo

18h05 – Performances Sírias

18h10 – Momento de Fado – Ana Ferreira

18h20 – Lanche partilhado – Comidas do mundo