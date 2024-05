Famalicão: Câmara Municipal aprova apoios de 300 mil para Juntas de Freguesia

A Seleção Nacional ficou em 19.º no Campeonato da Europa de Wushu, em Estocolmo, que decorreu de 3 a 6 de maio, mas as atletas famalicenses da Jing-She – Lara Marques, Tomás Marques e Tomás Nunes – ficaram em posição de destaque, ao conquistarem três quartos lugares e cinco lugares no top ten.

«Os três atletas cumpriram com o desempenho a que se propuseram, gerindo com resiliência a pressão da prova, sendo que cada um competiu pela primeira vez num Europeu, no escalão etário em que se encontram atualmente. Este foi o primeiro Europeu de Wushu Moderno desde o início da pandemia, e é bom constatar que o nível de qualidade dos atletas europeus está a aumentar, sendo mais diversificado em termos de nacionalidades nos topos das classificações. Os nossos atletas estão de parabéns por todo o esforço, dedicação e espírito obstinado com que enfrentaram os desafios da preparação e da competição», afirmam os treinadores Alexandre Oliveira e Ana Rita Rego.

Cada um dos três atletas competiu em 3 provas de Wushu moderno. Lara Marques, 13 anos, participou nos juniores femininos 12-14 anos e alcançou o 4.º lugar na prova de Qiangshu (Lança), o 5.º lugar na prova de Jianshu (Espada) e o 9.º lugar na prova Changquan (Punho Longo).

Tomás Marques, 18 anos, competiu neste Europeu no escalão de juniores masculinos 15-18 anos, e conquistou dois 4.ºs lugares nas suas duas primeiras provas do campeonato – nas provas de Nanquan (Punhos do Sul da China) e de Nandao (Sabre do Sul da China). No seguimento da segunda prova, o atleta Tomás Marques lesionou-se no pé. Para preservar a saúde do atleta, e prevenir maiores complicações na sua condição, foi optado que ficasse fora de prova. Ainda assim, classificou-se, nas duas provas realizadas, apenas a 0,09 e a 0,10 pontos da medalha de bronze, 3.º lugar.

Tomás Nunes, 14 anos, competiu no escalão superior ao seu, nos juniores masculinos 15-18 anos, a par do atleta Tomás Marques. Na prova de Nanquan, classificou-se em 10.º lugar, alcançou o 9.º lugar na prova de Nandao e o 6.º lugar na prova de Nangun. Foi o atleta mais jovem nestas 3 provas, único com 14 anos, a competir com atletas com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos.

Os atletas encontram-se agora a preparar os nacionais, bem como o Mundial de Juniores, que decorrerá no final de setembro deste ano, na nação de Brunei, na Ilha do Bornéu, no sudeste asiático.