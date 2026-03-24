Famalicão: Câmara Municipal atribui mais de 350 bolsas a estudantes universitários

A Câmara Municipal de Famalicão vai atribuir, este ano letivo, 356 bolsas de estudo a jovens famalicenses que frequentam o Ensino Superior, num investimento superior a 200 mil euros.

A medida vai ser analisada esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal, e resulta da avaliação de 601 candidaturas apresentadas que definiu os bolseiros a receber o apoio municipal este ano letivo. O objetivo das bolsas universitárias é proporcionar melhores condições de frequência do ensino superior, motivar e valorizar a formação dos jovens do concelho.

Os apoios variam entre os 500 e os 1 000 euros. O menor valor vai ser atribuído a 237 estudantes, 600 euros serão atribuídos a 65 alunos e 700 euros a dois jovens. Há ainda 36 bolsas entregues no valor de 750 euros, nove no valor de 850 euros, duas de 950 euros e cinco alunos vão beneficiar de 1000 euros.

Mário Passos, o Presidente da Câmara Municipal, refere que “a Câmara Municipal vai continuar a apoiar as famílias do concelho e os nossos jovens no seu processo de formação e qualificação”.

A autarquia famalicense atribui há mais de dez anos, através do pelouro da Juventude, bolsas de estudo aos alunos do concelho que frequentam o ensino superior. Desde 2020, cerca de 2 300 alunos beneficiaram deste apoio, resultando num investimento municipal de 1,2 milhões de euros.