Famalicão: Câmara Municipal celebra protocolos desportivos no valor de 216 mil euros

Nos 50 anos do 25 de Abril, a Casa do Artista Amador do Louro não esquece a efeméride. No dia 24 de abril, Gil Ferreira e Vítor Mesquita sobem ao palco com canções de Abril; no dia 25, festa dos ecos das comemorações do 25 de Abril com o já habitual piquenique dos Ecos, jogos tradicionais e muita música. A entrada é livre.

Música

No que diz respeito a música/concertos, este é o mês das semifinais do Laurus Metal Battle.

No dia 6, Hard Rock e Power Metal serão os géneros musicais escolhidos, com os Darewolf que voltam novamente a casa, os Wave Flow também subirão ao palco, a que se juntam os MNTS. As 3 bandas prometem uma grande noite, com grandes concertos.

Dia 12, o projecto Pianomenta sobe ao palco da CAA, com o seu já habitual Jazz/Soul, para mais uma noite recheada de ambiente intimista.

Os The Void vêm do Porto, no dia 13, para um espetáculo de pop rock e surgem acompanhados pelos Vilacondenses This Beautiful Disaster.

A primeira semifinal do Laurus Metal Battle é no dia 20, com os Inn Cult (Famalicão); os Aoidos, de Coimbra; de Ponte Vedra (Espanha) vêm os Tsunami.

No dia 24 começam as comemorações do 25 de abril, com Vítor Mesquita e Gil Ferreira, que vão entoar 50 anos das canções de abril.

O World Music, Etno Folk decorará as sonoridades do dia 26, como o Marinho “Cowboy” e os Mau Olhado.

A segunda semifinal do Laurus Metal Battle está marcada para o dia 27, com os Behind the Redgiant, de Viseu; de Espanha, Valladolid, vêm os Porfiria 666; do grande Porto os Vectis.

Stand up Comedy

Esta sexta-feira, dia 5, há Stand Up Comedy, com Pedro Miranda, com convidados surpresa, muita animação e divertimento, como tem sido neste ano de atividade desta rubrica.

No dia 14 há karaoke. Telmo Sousa dá oportunidade a quem ousa ter cinco minutos de fama no palco da CAA.

A habitual Jam Session está marcada para o dia 19, e será uma oportunidade para cada um mostrar o seu talento.

Literatura

Dia 10, Amaro Sousa fala do seu livro “Diário de uma doutora” para o apresentar e falar sobre o mesmo; no dia 17, o tema é a literatura, com Filomena Fonseca, que tem um vasto trajeto na área da escrita e da pintura.