Famalicão: Câmara Municipal celebra protocolos no valor de 117 mil euros com associações culturais

Pete Tha Zouk, Overule, Breyth, Zanova e Cromos da Noite são alguns dos artistas que vão atuar em Pedome em mais uma edição do festival Calça-Ferros que, este ano, apresenta um novo conceito.

De sexta-feira a sábado, o ‘Calça-Ferros Spring Fest 2024’, organizado pelo Grupo Recreativo Amigos de Calça Ferros, com o apoio da Câmara Municipal, acontece no parque de lazer Calça-Ferros, com um cartaz de grande qualidade.

O festival, que celebra a música e a gastronomia local, acontece este ano mais cedo numa aposta da organização na implementação de um formato renovado e mais apelativo, mantendo como cenário a beleza natural do parque.

Na sexta-feira, 31 de maio, vão pisar o palco os artistas Breyth, Pete Tha Zouk, Carol D’Souza, DJ Ruizinho e Overule. Já no sábado, 1 de junho, será a vez de Cromos da Noite, Pedro Lins, Zanova, MC Gomes, DJ Rike P animarem os festivaleiros.

Os bilhetes para o ‘Calça Ferros Spring Fest 2024’ estão disponíveis para venda no site da Easyticket (www.easyticket.pt/e/springfest) na modalidade “Passe Geral” e “Passe Diário”, variando o valor para adulto e para criança. Os passes também podem ser adquiridos na bilheteira física, no recinto do festival, nos dias 31 de maio e 1 de junho, entre as 19h00 e as 02h00.

As portas abrem às 20h00 e os festivaleiros, para além da programação musical, também poderão usufruir de um amplo e variado conjunto de espaços de restauração.

O festival Calça-Ferros mantém o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, aliando-se à Loving the Planet na implementação de práticas ambientalmente responsáveis durante todo o evento.

Com organização da GRACAFE, ‘Calça-Ferros Spring Fest 2024’ é um festival que conta com produção de ‘Paulo Ferrão – Produções’ e o apoio institucional do Município de Vila Nova de Famalicão e da Junta de Freguesia de Pedome.

Mais informações nas redes sociais do festival.