Famalicão: Câmara Municipal chega a acordo com o IP e recebe 1,750 milhões com estradas

A PASEC – Plataforma de Animadores Socioeducativos e Culturais e entidades parceiras realizam, no próximo sábado, a Signum Gala Multiplicadores 2023. O evento começa às 19h30, no Eugénios, em Calendário, com a presença, entre outros, do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos; do diretor do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Dias; e do diretor do Programa Erasmus + da União Europeia.

Para além de assinalar o 21º aniversário da PASEC, a iniciativa pretende, também, enaltecer a Educação para a Cidadania Global como forma de abrir pontes para um futuro onde todos podem “escolher ser diferentes…”. A Gala Multiplicadores visa, ainda, dar a conhecer e reconhecer a história de jovens e personalidades inspiradoras que ajudaram a moldar a vida das suas comunidades e se destacaram pelas ações multiplicadoras que desencadearam.

Estarão presentes centenas de participantes de 9 distritos de Portugal Continental e de oito países diferentes.