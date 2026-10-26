Apostando «na melhoria da mobilidade urbana» e das «condições de conforto dos utilizadores dos transportes públicos», a Câmara Municipal vai instalar 30 novos abrigos de passageiros, num investimento que ultrapassa os 64 mil euros.

A instalação destes abrigos – mais modernos e resistentes – deverá começar durante o mês de novembro, em várias freguesias do concelho, atendendo a uma integração harmoniosa no espaço público.

Sobre este «reforço da atratividade do transporte público rodoviário», o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, fala de «um compromisso contínuo com a qualidade de vida e o bem-estar dos famalicenses» e de um trabalho que visa incrementar o uso do transporte público de passageiros. Por outro lado, acrescenta, «dotamos as freguesias de infraestruturas modernas que respondem diretamente às necessidades diárias de quem utiliza o transporte público».