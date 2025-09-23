Famalicão: Câmara Municipal com a melhor proposta para a compra do pavilhão do Externato Delfim Ferreira

O leilão para a compra do pavilhão desportivo do antigo Externato Delfim Ferreira, em Riba de Ave, terminou na manhã desta terça-feira, às 10h30, e a melhor licitação foi da Câmara Municipal de VN Famalicão.

O município apresentou uma proposta no valor de 501.620, 99 euros, o mínimo de licitação. CIDADE HOJE sabe que houve outra proposta, mas muito inferior ao valor mínimo.

Agora, aguarda-se a validação do leilão por parte do Administrador Judicial.

Recorde-se que esta segunda-feira, na apresentação do programa eleitoral autárquico, o candidato Mário Passos (PSD/CDS) revelou o interesse municipal na aquisição deste equipamento para servir Riba de Ave e freguesias vizinhas.