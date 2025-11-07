Famalicão: Câmara Municipal distinguida com selo de “Qualidade Exemplar da Água»

O Município de VN Famalicão vai receber o selo de “Qualidade exemplar da água para consumo humano”, atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Conforme consta de um comunicado da entidade, desta quinta-feira, este selo distingue 72 entidades gestoras do setor da água, as quais abrangem 50,9% da população.

Os selos serão entregues em cerimónia relativa à atribuição de “Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos”, integrada no ENEG 2025 – Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, no dia 18 de novembro, às 17h30, no Europarte, em Santa Maria da Feira. O ENEG – 2025 é uma organização da Associação Portuguesa de Distribuição e Dren​agem de Águas (APDA).

A atribuição desta distinção é uma iniciativa da ERSAR, criada em 2009, que pretende evidenciar as entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de avaliação regulatória, «tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo humano«. Para a atribuição dos selos foi verificado, entre outros aspetos, o cumprimento de todos os critérios previstos no respetivo regulamento.

Ainda segundo o comunicado – que pode ser consultado em https://www.ersar.pt/ – às 72 entidades gestoras a quem foi atribuído um selo, será entregue um certificado e o direito de usar essa imagem identificativa da qualidade do serviço prestado aos utilizadores.