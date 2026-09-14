Meia centena de professores de educação física, treinadores de atletismo e técnicos municipais ligados ao desporto participaram na formação “KIDS Athletics 2.0”, iniciativa promovida pelo município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

O “Kids Athletics” é um programa internacional originário da Federação Internacional de Atletismo Associativo (IAAF) e operacionalizado, em Portugal, pela FPA. Sem foco na competição, nem na especialização técnica rígida, este programa foi criado com o propósito de introduzir as crianças na prática desportiva de forma lúdica, inclusiva e segura, adaptando o atletismo aos níveis de desenvolvimento motor das crianças, numa lógica de progressão das várias habilidades que compõe as três áreas de desenvolvimento da modalidade: corridas, saltos e lançamentos.

A iniciativa decorreu nos dias 8 e 9 de setembro, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, com duração de 10 horas, orientada por Daniel Leandro, coordenador nacional do “Kids Athletics”.