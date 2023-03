Famalicão: Câmara Municipal investe cerca de 800 mil euros nas freguesias

O serviço itinerante do Balcão Único do Prédio (BUPi) estará, na próxima semana, em Pedome. A apresentação pública do serviço decorre no dia 15 de março, pelas 18h30, na sede da Junta de Freguesia.

Na quinta e sexta-feira, 16 e 17 de março, os proprietários de terrenos rústicos e mistos poderão mapear e identificar o seu património, de forma simples e gratuita, no mesmo local, entre as 9 e as 18 horas. O serviço é feito com o apoio de um técnico habilitado do BUPi e mediante marcação prévia.

O BUPi é um balcão físico e virtual que permite aos proprietários mapear e identificar os seus terrenos rústicos e mistos. O registo de propriedades não tem custos e pode ser feito no balcão do BUPI, na Loja de Cidadão de Famalicão, ou via online, através do site https://ebupi.justica.gov.pt/. A estas modalidades junta-se o BUPi móvel que está em itinerância pelas freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão desde junho do ano passado.

Mais informações sobre o serviço em www.famalicao.pt/balcao-unico-do-predio ou contacte a sua Junta de Freguesia.